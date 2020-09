Holi-Fest in Indien

Quelle: Rajanish Kakade/AP/dpa

Trotz Ängsten um das Coronavirus haben sich viele Inder beim Farbenfest Holi gegenseitig Farbpulver ins Gesicht geschmiert. So will es der Brauch des Frühlingsfests. Aber so groß wie gewöhnlich waren die Holi-Feiern nicht, viele Großveranstaltungen wurden abgesagt. Bislang gibt es unter 1,3 Milliarden Einwohnern 47 bestätigte Covid-19-Fälle.



Das ursprünglich religiöse Fest symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse und den Anfang des Frühlings.