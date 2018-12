Leuchtende Weihnachtsbäume in Riga.

Quelle: Alexander Welscher/dpa

Der "Weg der Weihnachtsbäume" leuchtet wieder in der lettischen Hauptstadt Riga. Über die Innenstadt verteilt sind dazu 39 Weihnachtsbaum-Skulpturen in verschiedenen Farben und Formen aufgestellt worden.



Mit dem "Eglu cels", wie der Rundgang auf Lettisch heißt, knüpft Riga an eine Legende an. Der Überlieferung nach soll auf dem Rathausplatz der selbst ernannten "Hauptstadt des Weihnachtsbaums" im Jahr 1510 die erste Tanne mit getrockneten Blumen, Früchten und Spielzeugen geschmückt worden sein.