Außenfassade der Kunsthalle Mannheim. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Von der Darstellung des kargen Ateliers des Künstlers bis zu überlebensgroßen Rückenakten aus Bronze spannt die Kunsthalle Mannheim den Bogen in ihrer Matisse-Schau. Die Ausstellung "Inspiration Matisse" entstand unter der Leitung des neuen Chefs Johan Holten.



Neben Gemälden sind Plastiken, Keramiken und Grafiken des französischen Pioniers der Moderne (1869-1954) zu sehen. Die Exponate aus aller Welt zu beschaffen, sei ein Kraftakt und zeige, "was die Kunsthalle als Museumsmaschine kann", sagte Holten in Mannheim.