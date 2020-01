Zunächst die Fassbier-Preise zu erhöhen mache Sinn: "Die Konsumzurückhaltung bei Flaschenbier im Handel ist in der Regel stärker ausgeprägt", sagt Yvonne Bertinchamp vom Marktbeobachter Nielsen Deutschland. Denn Preiserhöhungen würden sich durchaus in Absatzrückgängen bemerkbar machen. Der Bierabsatz finde ohnehin eher im Einzelhandel statt als in der Gastronomie, sagt Other vom Fachmagazin "Inside". Er schätzt den Flaschenbieranteil auf 80 Prozent. "Die niedrigen Preise dort sind die größere Bedrohung für die Brauereien", sagt Other.