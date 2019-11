Pakete mit Kokain im Hafen Gioia Tauro.

Kokain in Rekordmengen mit dem Ziel Deutschland hat die Polizei in Italien beschlagnahmt. Laut Polizei seien fast 1.200 Kilo mit einem Marktwert von mehr als 250 Millionen Euro im Hafen Gioia Tauro in der süditalienischen Region Kalabrien in Bananenkisten entdeckt worden. Es sei einer der größte Drogenfunde auf nationalem Gebiet.



Der Containerhafen in Gioia Tauro ist einer der weltweiten Hauptumschlagplätze von Kokain. Verwickelt in die Geschäfte ist vor allem die kalabrische Mafia 'Ndrangheta.