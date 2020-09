Carabinieri in Italien. Archivbild

Quelle: Roberta Basile/Pacific Press via Zuma Press/dpa

Mafia-Bosse sollen sich in Sizilien mit Millionen an EU-Fördergeldern bereichert haben. Die Ermittler fassten deshalb 94 Verdächtige in der Gegend um Messina, davon wanderten 48 direkt in Untersuchungshaft. Ihnen werde unter anderem Betrug, Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen, teilte die Finanzpolizei mit.



Die Bosse sollen in der Region des Nationalparks Nebrodi Fördergelder für ihre kriminellen Geschäfte benutzt haben. Seit 2013 seien zehn Millionen Euro in die Tasche der Bosse geflossen.