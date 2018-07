Pinguine in der Antarktis. Quelle: Yonhapnews Agency/epa/dpa

Mit minus 98,6 Grad ist in der Antarktis ein neuer Kälterekord gemessen worden. Es sei die niedrigste bislang auf der Erdoberfläche gemessene Temperatur, berichten Forscher im Fachmagazin "Geophysical Research Letters". Insgesamt wiesen die Wissenschaftler im Zeitraum 2004 bis 2016 mehr als 150 Messwerte unter minus 90 Grad in der Region nach.



Lange galt eine Messung von minus 89,2 Grad an der Antarktis-Station Wostok vom 23. Juli 1983 als die bis dato niedrigste aufgezeichnete Lufttemperatur.