Im syrischen Ost-Ghuta kam es erneut zu schweren Luftangriffen. Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Bei neuen heftigen Angriffen auf das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe Damaskus sind den zweiten Tag in Folge Dutzende Zivilisten ums Leben gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, seit dem Morgen seien in der belagerten Region 50 Menschen getötet worden, darunter 13 Kinder.



Bereits am Vortag seien bei Luftangriffen und Artilleriebeschuss 127 Zivilisten gestorben. In weniger als 48 Stunden seien nun in Ost-Ghuta fast 200 Menschen ums Leben gekommen.