Das Airbus-Solarflugzeug Zephyr S bei seinem Erstflug. Quelle: Airbus Defence and Space /dpa

Das Airbus-Solarflugzeug Zephyr S ist bei seinem Erstflug fast 26 Tage ununterbrochen in der Luft gewesen und hat damit einen neuen Ausdauer-Weltrekord aufgestellt. Das unbemannte Flugzeug sei am 11. Juli in Arizona gestartet und erst nach 25 Tagen, 23 Stunden und 57 Minuten wieder gelandet.



"Im Serienbetrieb wird Zephyr dann 3 Monate ununterbrochen in der Luft sein können", kündigte Airbus an. Genutzt werden soll das Flugzeug als Relaisstation, um Internet in entlegene Gegenden zu bringen.