39 Leichen sind in einem Container eines Lastwagens in Großbritannien entdeckt worden. Das teilte die Polizei in der englischen Grafschaft Essex in einer Pressemitteilung mit. Rettungskräfte hätten demnach die Polizei gegen 1.40 Uhr (2.40 Uhr MESZ) in der Nacht über den Fund informiert, sie konnte aber niemandem mehr im Container im Waterglade-Industriepark helfen. Wer die Rettungskräfte alarmiert hatte, war zunächst nicht bekannt.