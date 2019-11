Sieger der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Der dickste Kürbis kommt erneut aus Bayern. Bei der deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen brachte das Exemplar von Züchter Michael Asam 687,5 Kilogramm auf die Waage. Den zweitschwersten Kürbis mit 650,5 Kilo präsentierte in Ludwigsburg Mathias Würsching aus Hessen.



Auf dem dritten Platz landete Martin Rudorfer aus dem baden-württembergischen Hemmingen - sein Kürbis wog 628 Kilogramm. Am Ende des Wiege-Marathons kommen am 13. Oktober die schwersten Kürbisse Europas auf die Waage.