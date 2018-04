Allein in der Hauptstadt Berlin sind 32 neue Hotels geplant. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Hotelübernachtung in Deutschland ist im vorigen Jahr etwas teurer geworden. Die Netto-Zimmerpreise (ohne Mehrwertsteuer) stiegen im Durchschnitt um 1,3 Prozent auf 95 Euro, teilte der Hotelverband Deutschland (IHA) mit.



Gemessen an der Übernachtungszahl war es das achte Wachstumsjahr in Folge: Hotels und Pensionen kamen auf 289 Millionen. Die steigende Gästezahl führt dazu, dass noch mehr Hotels gebaut werden. In den kommenden drei Jahren seien 695 Projekte in Deutschland geplant.