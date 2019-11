Hartz IV-Sanktionen betreffen auch viele Kinder

Rund 80.000 Kinder und Jugendliche waren Ende 2018 von Sanktionen auf Hartz-IV-Leistungen betroffen. Das geht laut Funke Mediengruppe aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Linken-Anfrage hervor. 2018 lebten im Dezember 79.899 Minderjährige in Haushalten, in denen mindestens ein Erwachsener sanktioniert wurde.



5.261 lebten gar in Familien, in denen ein Erwachsener vollsanktioniert war, also kein Hartz IV mehr bekam. Linken-Chefin Katja Kipping warnte vor einem Risiko für die Chancen der Kinder.