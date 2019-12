Eigentumswohnungen in München. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Rückgang bei den Baugenehmigungen in Deutschland hat sich verlangsamt. In den ersten zehn Monaten 2019 stimmten die Behörden dem Neubau oder Umbau von 289.700 Wohnungen zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren fast so viel wie im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten hatte es noch ein Minus von 1,9 Prozent gegeben.



In Wohngebäuden wurden bis Oktober rund 249.300 Wohnungen genehmigt. Das waren 1,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Genehmigungen für Einfamilienhäuser stiegen um 1,4 Prozent.