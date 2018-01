Der in Bulgarien aufgewachsene Mann hatte in der Nacht zum 27. Oktober 2016 im U-Bahnhof Hermannstraße einer Passantin in den Rücken getreten, so dass sie eine Treppe hinunter stürzte. Er wurde deswegen der gefährlichen Körperverletzung angeklagt sowie in zwei anderen Fällen exhibitionistischer Handlungen. Zum Prozessauftakt räumte S. ein, der Mann auf den von der Polizei veröffentlichten Überwachungsbildern zu sein. Er könne sich aber nicht an die Tat erinnern.