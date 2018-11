Weltbank in Washington. Archivbild Quelle: epa Stefan Zaklin/EPA/dpa

Die Weltbank hat dem krisengeschüttelten Argentinien zwei Hilfskredite im Gesamtvolumen von knapp einer Milliarde Dollar bewilligt. Das teilte die Organisation in Washington mit.



Die erste Tranche von 500 Millionen Dollar soll helfen, Löcher im argentinischen Haushalt zu stopfen. Weitere 450 Millionen Dollar fließen in ein Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Damit sollen 250.000 Kinder in Argentinien erreicht werden, die bisher von staatlichen Hilfen ausgeschlossen sind.