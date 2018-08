Diese Krise ist überhaupt nicht auf dem Radar der internationalen Gemeinschaft. Shirin Hanafieh, IKRK

Rund 987.000 Menschen sind dem UN-Nothilfebüro (OCHA) zufolge allein im Juni in den Regionen Gedeo und West Guji vor einem neu aufgeflammten Stammeskonflikt geflohen. Viele Menschen würden auf engstem Raum in Schulen, Kirchen oder offenen Gebäuden übernachten, sagte Lucy Murunga von der Organisation World Vision. Sie hätten wenig Nahrungsmittel und kaum angemessene Kleidung, die sie vor der Kälte schützen könne. "Was wir da sehen, ist unvorstellbar", sagte Murunga. "Diese Krise ist überhaupt nicht auf dem Radar der internationalen Gemeinschaft und die Konsequenzen dieses Versäumnisses könnten entsetzlich sein", sagte Shirin Hanafieh vom IKRK.