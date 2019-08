Ein Stapel Gerichtsakten. Archivbild

Die Staatsanwaltschaften in Deutschland haben im vergangenen Jahr 4,9 Millionen Ermittlungsverfahren in Strafsachen abgeschlossen. Das waren rund 81.000 Verfahren mehr als im Jahr zuvor, berichtete das Statistische Bundesamt.



In rund einem Drittel der erledigten Strafverfahren (32,3 Prozent) ging es um Eigentums- und Vermögensdelikte. Straßenverkehrsdelikte machten 18 Prozent der Straftaten aus. Ähnlich wie bereits in den Vorjahren endeten mehr als die Hälfte aller Verfahren nicht mit einer Anklage.