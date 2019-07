Die Urlaubswelle auf den Autobahnen rollt. Archivbild.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Am ersten Ferientag in Nordrhein-Westfalen sind vor allem in Süddeutschland die Autobahnen rappelvoll gewesen. Auf der A8 südlich von München ging es laut ADAC in Richtung Österreich auf mehr als 30 Kilometern stundenlang nur im Stop-and-go-Modus voran.



Die A9 war am Mittag stellenweise in beiden Richtungen dicht. Am Frankfurter Flughafen mussten die Passagiere mitunter etwas mehr Geduld mitbringen. An den Sicherheitskontrollen kam es zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde.