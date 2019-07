An der Nordsee können Gäste an einigen Stellen in Strandkörben übernachten. Auf Norderney gibt es zwei Schlafstrandkörbe, eine Nacht kostet 79 Euro - inklusive Bettwäsche. Auf Wangerooge kostet die Nacht 75 Euro. Auf beiden Inseln gibt es je zwei der speziellen Strandkörbe.



Auf dem Festland ist das Übernachten günstiger: In Dangast etwa kostet eine Nacht in einem der beiden Schlafstrandkörbe 49 Euro - inklusive Taschenlampe und Sekt. Auch in Otterndorf bei Cuxhafen stehen zwei Schlafstrandkörbe.