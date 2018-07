Shridhar Chillal präsentiert seine Fingernägel. Quelle: Christina Horsten/dpa

Die längsten Fingernägel der Welt sind abgeschnitten: Der 82-jährige Inder Shridhar Chillal präsentierte die fünf fast 200 Zentimeter langen Fingernägel in einem Kuriositätenmuseum am New Yorker Times Square. Chillal hatte 66 Jahre lang die Nägel seiner linken Hand nicht geschnitten.



Er sei nun aber alt geworden und das Leben mit den langen Nägeln zu umständlich, sagte Chillal, der seine Nägel aber auch vermisse. Die linke Hand ist vom jahrzehntelangen Gewicht der Nägel inzwischen verformt.