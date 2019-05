Özil bei Erdogan-Festmahl in Istanbul.

Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich erneut mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Özil nahm mit seiner Verlobten, Model und Schauspielerin Amine Gülse, am Samstagabend an einem Essen zum Fastenbrechen mit Erdogan in Istanbul teil.



Der türkische Präsident habe die beiden in seinem Büro im Dolmabahce-Palast empfangen, berichtete der Sender NTV. Zum Fastenbrechen waren demnach auch zahlreiche Jugendliche eingeladen.