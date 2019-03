In Deutschland sehen viele die Fastenzeit in einem positiven Licht. Laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK Gesundheit finden es 63 Prozent der Befragten sinnvoll, für mehrere Wochen auf bestimmte Genussmittel und Konsumgüter zu verzichten. Vor acht Jahren dachten das nur 53 Prozent. Am fleißigsten fasten die Menschen in Baden-Württemberg und Bayern. Hier gab etwa die Hälfte der Befragten an, dass sie bereits mehrere Male gefastet hätten. Die Klassiker des Verzichts stehen auch dieses Jahr wieder hoch im Kurs: 73 Prozent der Menschen wollen in den 40 Tagen keinen Alkohol trinken, 67 Prozent schwören Süßigkeiten ab. Knapp 40 Prozent der Menschen wollen kein Fernsehen schauen oder das Rauchen sein lassen. Auf digitalen Detox geht fast jeder Vierte und lässt seinen Computer oder sein Handy für längere Zeit ruhen. Dies fand das Meinungsforschungsinstitut Forsa mit einer Umfrage heraus.