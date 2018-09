Zwillingstreffen an der Universität Bielefeld Quelle: Friso Gentsch/dpa

Rund 60 eineiige Zwillingspärchen sind an der Universität Bielefeld zusammengekommen. In Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und Spielen ging es um die Faszination von Zwillingen. "Zwillinge sind ein natürliches Experiment", sagte Rainer Riemann von der Fakultät Psychologie. Er arbeitet an einer Langzeitstudie mit 4.000 Zwillingspaaren.



Wie Gene und Umwelt zusammenspielen, sei ein spannender Aspekt der Forschung, so Riemann. Gleiche Gene würden nicht automatisch ein gleiches Schicksal bedeuten.