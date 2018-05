Hartmann: Da muss man differenzieren. Wenn wir über den Etagenadel reden, dann sind das doch meist Menschen, die einen ganz normalen Beruf ausüben und Teil der Gesellschaft sind. Einige haben - gerade in der 68er Generation - damals ja sogar die alten Namen abgelegt. Da ist die Prägung heute natürlich nicht mehr so stark. Beim klassischen Hochadel mit Jahrhunderten Tradition ist das Bewusstsein hingegen noch sehr stark ausgeprägt. Da denkt man in Generationen, reicht den Grundbesitz weiter, es heiratet Hektar zu Hektar. Und Kinder werden auch heute noch in dem historischen Bewusstsein erzogen, Verantwortung zu übernehmen und Macht auszuüben.