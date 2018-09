Palästinenserpräsident Abbas sollte US-Vize Pence treffen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Laut Fatah-Vertretern wird Palästinenserpräsident Mahmud Abbas US-Vizepräsident Mike Pence nicht in Bethlehem treffen. Grund sei die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA.



Ex-Sicherheitschef Dschibril Radschub sagte in einem Fernsehinterview, "im Namen der Fatah, dass wir keinerlei US-Vertreter in den Palästinensergebieten treffen werden." Eine Bestätigung von Abbas' Büro gab es zunächst nicht. Radschub forderte alle arabischen Staaten auf, keine US-Vertreter zu treffen.