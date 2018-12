Der bessere Ort: Ein Lagerfeuer in einem Wald. Archivbild

Ein Mann aus dem Ruhrgebiet hat zum Heizen in seiner Badewanne ein Lagerfeuer angezündet. Damit hätte er seine Wohnung in Mülheim an der Ruhr beinahe in Schutt und Asche gelegt. Als die Feuerwehr kam, stieg bereits Rauch aus dem Fenster der Wohnung auf.



Die Rettungskräfte machten das Feuer in der Wanne schnell als Ursprung des Übels aus. Viel Zeit hatten sie nach eigenen Angaben nicht mehr: Die Badewanne stand auf einem Holzfußboden, der durch die Glut bereits Schaden genommen hatte.