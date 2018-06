Die meisten Nominierungen räumte am Montag die berührende Liebesgeschichte "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" ab. Sieben Gewinnchancen hat das Fantasy-Märchen des Mexikaners Guillermo del Toro mit Sally Hawkins als stumme Putzfrau in einem Forschungslabor. Neben "Shape of Water" gehen in der Top-Sparte "Bestes Drama" auch Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin", der Krimi "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", das Kriegsdrama "Dunkirk" und der Liebesfilm "Call Me By Your Name" über die Affäre zweier junger Männer in den 80er Jahren in Italien ins Rennen.