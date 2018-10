HSBC-Niederlassung in Hongkong. Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Die Großbank HSBC kommen dubiose Hypothekengeschäfte teuer zu stehen. Das Geldhaus gab in New York bekannt, sich mit dem US-Justizministerium auf einen 765 Millionen Dollar teuren Vergleich geeinigt zu haben. Mit der Zahlung kauft sich HSBC in einem seit Jahren andauernden Verfahren frei.



HSBC war im Markt für Hypothekenanleihen jedoch nur ein relativ kleiner Akteur - anderen Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America oder Citigroup wurden deutlich höhere Strafzahlungen aufgebrummt.