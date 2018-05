Michael Schulte: "You let me walk alone" Quelle: dpa

Deutschland ist für das Finale des Musikwettbewerbs gesetzt. Als eines der großen und finanzstarken Länder muss sich der deutsche Vertreter Michael Schulte nicht in einem der beiden Halbfinals qualifizieren. Sein Song heißt "You let me walk alone", ist eine gefühlvolle Ballade und handelt vom Tod seines Vaters. Wenn Schulte den Song am Samstag im Finale singen wird, werden auf einer großen Videowand hinter ihm Bilder von Fans mit ihren Vätern erscheinen. Ganz am Ende steht nur ein Wort hinter ihm: Alone.