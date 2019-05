John Lundvik für Schweden

Quelle: reuters

Streitig machen könnte Laurence den ESC-Sieg aber noch Schweden. Auch John Lundvik qualifiziert sich für das Finale. Er überzeugt mit einem tanzbaren Uptempo-Song mit Gospel-Elementen. Sein Auftritt beginnt leise unter einem goldenen Licht-Viereck und steigert sich dann zunehmend. In den Wetten liegt Lundvik inzwischen hinter den Niederlanden auf Platz 2 und gilt ebenfalls als Mitfavorit. Sollte er am Samstag tatsächlich gewinnen, wäre es der siebte Sieg für das erfolgsverwöhnte Land. Schweden würde in der ewigen ESC-Bestenliste an Irland vorbeiziehen als erfolgreichstes ESC-Land aller Zeiten.