Lucien Favre Quelle: dpa

Lucien Favre wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Der Schweizer, der einen Zweijahresvertrag erhält, übernimmt beim Champions-League-Teilnehmer zum 1.Juli die Nachfolge von Peter Stöger. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.



Favre, der in der Bundesliga schon Hertha BSC (2007 bis 2009) und Borussia Mönchengladbach (2011 bis 2015) trainierte, kommt aus Frankreich von OGC Nizza. Peter Stögers Halbjahresvertrag in Dortmund war mit Saisonende ausgelaufen.