Migranten in Griechenland. Archivbild

Quelle: Giannis Papanikos/AP/dpa

Nach einer Gerichtsentscheidung muss die Bundesregierung einen nach Griechenland gebrachten Flüchtling zurückholen. Für Verzögerungen sorgt jedoch eine Panne beim Faxen. Ein Fax seines Anwalts kam nach dpa-Informationen bei der zuständigen Kammer des Verwaltungsgerichts München nicht an. Ein Fax-Protokoll belegt aber, dass es angekommen sein müsste.



Die Bundespolizei hatte den Afghanen Ende Mai an der Grenze zu Österreich in einem Zug abgefangen und am folgenden Tag nach Griechenland gebracht.