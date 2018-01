Während man in Virtual Reality nur per VR-Brille eintauchen kann, bringt Augmented Reality digitale Elemente in die reale Welt. Auf der CES gab es unzählige Anwendungen und Produkte, die auf eine der beiden Technologien setzten. Der Motorradhelm Fenix AR von Skully zeigt nicht nur das Navi, sondern spielt per Sprachbefehl auch Musik ab. Gleichzeitig kommen neue, bessere VR-Brillen wie die HTC Vive Pro auf den Markt - die klemmt nicht mehr per Kabel am PC.