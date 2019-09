Der Zulauf in Deutschland war groß: In Berlin gingen nach Angaben der Aktivisten etwa 270.0000 Menschen auf die Straße, die Polizei ging von "mehreren Zehntausend" aus. In Köln waren es laut Veranstalter 70.000, in Hamburg laut Polizei ebenfalls 70.000. In Hannover beteiligten sich gut 25.000 Menschen, in München 40.000 und selbst in kleineren Städten wie Münster und Freiburg waren es 20.000 und mehr. Fridays for Future erklärte, 1,4 Millionen Menschen hätten in der Bundesrepublik demonstriert.