Am Ende wird es für Alexander Gerst nochmal ungemütlich. Hinter ihm liegen zahlreiche spannende Experimente, lange Arbeitstage und einzigartige Augenblicke mit ungezählten Sonnenaufgängen über Erde. Nach der Abkopplung von der Internationalen Raumstation ISS rast er nun in der Enge der russischen Sojus-Kapsel ungebremst auf die Erde zu. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre erzeugt die Luftreibung Temperaturen von 2.500 Grad Celsius. Seinen letzten Rückflug von der Mission 2014 beschrieb Gerst so: "Ich kann kaum atmen, weil meine Zunge so stark an den Gaumen gedrückt wird."



Die Sojus-Kapsel hatte im Rahmen der Ablösung des deutschen Kommandanten für Schlagzeilen gesorgt: Nachdem die Astronauten, die ihn auf der ISS ablösen sollten, einen Fehlstart mit der Rakete hatten und daraufhin in einer Rettungskapsel notlandeten, mussten Gerst und seine Mit-Rückkehrer aus den USA länger auf ihre Ablösung warten als geplant.