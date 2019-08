Zwischen der Queen's Speech und der Abstimmung darüber will Johnson zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen: Am 17. und 18. Oktober könnte er versuchen, praktisch auf den letzten Drücker den vom Parlament mehrfach abgelehnten Austrittsvertrag neu zu verhandeln.



Aber vielleicht klärt sich auch alles schon vorher vor Gericht. Eine Gruppe von Abgeordneten hatte bereits vor der Entscheidung der Regierung zur Prorogation eine gerichtliche Überprüfung der umstrittenen Maßnahme angestoßen. Ein schottisches Gericht sollte sich am 6. September mit dem Thema befassen. Dieser Prozess soll nun nach dem Willen der No-Deal-Gegner beschleunigt werden. Der Court of Sessions in Schottland wäre aber lediglich die erste Instanz in der Frage.



Quelle: Reuters, dpa