Die britische Premierministerin Theresa May sitzt auf wackeligem Posten. Noch immer ist es ihr nicht gelungen, das zerstrittene Kabinett auf eine Linie beim Austritt aus der EU einzuschwören. Mit einer Neuwahl vor einem Jahr wollte sie sich mehr Unterstützung für ihren Brexit-Kurs verschaffen. Doch May verzockte sich: Sie führt nun eine Minderheitsregierung an und ist für Revolten anfällig.

Bildquelle: Pa/PA Wire/dpa