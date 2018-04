Michael Cohen, der Anwalt des US-Präsidenten Trump. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Donald Trump schäumt vor Wut: FBI-Ermittler haben das Büro, die Wohnung und das Hotelzimmer seines Freundes, Vertrauten und Rechtsbeistandes Michael Cohen durchsucht. Nach Medienberichten sei das fast so, als hätte das FBI die Durchsuchung beim Präsidenten durchgeführt.



"Eine Schande", sei das, sagt Trump. Jetzt müsse man sehen, was passiere. Möglicherweise bringen die Ermittlungen eine Entwicklung ins Rollen. Auch Sonderermittler Robert Mueller soll seinen Anteil an der Durchsuchung haben.