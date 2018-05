Spielbälle der UEFA Champions League und der UEFA Europa League Quelle: imago

Der FC Arsenal muss trotz großer Überlegenheit um den Finaleinzug in der Europa League bangen. Die Gunners kamen im Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verspielten damit eine gute Ausgangsposition, um das Finale am 16.Mai in Lyon zu erreichen.



Im Duell der beiden Topteams hatte Stürmer Alexandre Lacazette mit einem Kopfball in der 61.Minute die Führung für die Schützlinge des scheidenden Trainers Arsene Wenger erzielt. Acht Minuten vor Schluss der Schock für Özil und Co.: Antoine Griezmann glich wie aus dem Nichts zum 1:1-Endstand aus.