In einem Jahr stehen wieder Präsidiumswahlen an, und Hoeneß hat schon anklingen gelassen, dass er sich voraussichtlich noch einmal im Amt bestätigen lassen will, wenn auch eher nicht für volle drei Jahre. Spätestens am Freitagabend dürfte ihm klar geworden sein, dass er antastbar geworden ist für viele Mitglieder, von denen er als Familienoberhaupt vor allem geliebt werden will. Als er im November 2013 nach Bekanntwerden seiner Steuerhinterziehung weinte, wurde er von den Mitgliedern gefeiert, ehe er sich von diesen im Mai 2014 in seine Haftstrafe mit den Worten verabschiedete: "Das war’s noch nicht." Im November 2016, vor seiner Comeback-Wahl als Präsident, bat er die Mitglieder um eine zweite Chance. Er bekam sie, mit einem nordkoreanisch anmutenden Ergebnis.