Sebastian Rudy: geb. In Villingen-Schwennigen, Jugendverein VfB Stuttgart Quelle: Imago Sportfoto

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat klare Bedingungen für einen Vereinswechsel der Nationalspieler Jerome Boateng und Sebastian Rudy benannt. Bei Rudy, an dem RB Leipzig und Schalke 04 interessiert sind, sprach Hoeneß erstmals über eine Kaufsumme. 15 Millionen Euro würden "sicherlich nicht reichen", sagte Hoeneß bei Sky Sport News über den im vergangenen Sommer ablösefrei verpflichteten 28-Jährigen.



Im Fall von Innenverteidiger Boateng (29) komme "nur noch Paris Saint-Germain in Frage." Die Wahrscheinlichkeit für einen Transfer in dieser Wechselperiode sei fünfzig Prozent.