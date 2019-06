Titelverteidiger Bayern München tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Energie Cottbus an. Das ergab die Auslosung durch Weltmeisterin Nia Künzer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Drittliga-Absteiger Cottbus hatte sich im Finale des Brandenburger Landespokals gegen Optik Rathenow durchgesetzt.



Daneben stehen zum Auftakt mehrere attraktive Regionalduelle an. Unter anderem empfängt Uerdingen die Borussia aus Dortmund. Mainz 05 ist beim 1.FC Kaiserslautern zu Gast, Bayer Leverkusen bei Alemannia Aachen. Die erste Runde wird vom 9. bis 12.August gespielt.