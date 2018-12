Das RheinEnergieStadion in Köln.

Quelle: imago

Der 1. FC Köln hat erstmals Obdachlose zu einem Weihnachtsessen ins RheinEnergie-Stadion geladen. Dort wurden sie von Spielern bedient, wie der FC in Köln bekanntgab. Etwa 150 Menschen hätten die Einladung in den "12. Mann" in der Nordtribüne angenommen, teilte der Verein mit.



Verena Klümpen vom Verein "Kölner Straßen und ihre Bewohner" sagte, es sei vor allem wichtig, "ein Wir-Gefühl zu schaffen". "Viele Menschen, die in Köln auf der Straße leben, sind auch FC-Fans", so Klümpen.