FC Porto zu stark für RB Leipzig

RB Leipzig hat beim FC Porto mit 1:3 (0:1) verloren und droht aus der Champions League auszuscheiden. Die Sachsen sind auf die Resultate der Konkurrenz an den verbleibenden beiden Spieltagen in Gruppe G angewiesen.



Die Schwäche bei gegnerischen Standards war Leipzigs Problem. Herrera brachte Porto nach einer Ecke in Führung (13.), das zweite Tor köpfte Danilo nach einem Freistoß (61.). In der Nachspielzeit beseitigte Maxi Pereira alle Zweifel. Werner hatte kurz nach seiner Einwechslung zur Halbzeit das 1:1 erzielt. Insgesamt siegten die Portugiesen verdient, sie hatten klar mehr vom Spiel.