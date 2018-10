FDP-Chef Christian Lindner stellt Forderungen für seine Partei in Hessen. "Falls wir benötigt werden sollten, führen wir Gespräche. Allerdings nicht nach dem Modell Merkel 2017 in Berlin", sagte Lindner im ZDF-Interview.



"Man sieht ja diesen Abnutzungskrieg zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer, da wäre nichts besser geworden in Jamaika." Es werde aber noch gegen die FDP verwendet. "Die CDU hat gegen uns Wahlkampf gemacht in Hessen - das nehmen wir sportlich", sagte Lindner.