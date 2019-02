In einer ersten Reaktion hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) enttäuscht über das Scheitern der Verhandlungen geäußert. "Hinter uns liegen vier Wochen intensivster Verhandlungen. Wir haben nichts unversucht gelassen, um doch eine Lösung zu finden", so Merkel in der Nacht zu Montag. Die Grünen nannte sie "manchmal etwas gewöhnungsbedürftig." Sie glaube, dass man auf einem guten Pfad war, auf dem eine Einigung möglich gewesen wäre. "Deshalb bedauere ich es auch, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten." Merkel kündigte an, am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über das Scheitern der Gespräche zu informieren.