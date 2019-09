Christian Lindner

Quelle: dpa

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner lobt den Einsatz seiner Partei in Brandenburg und Sachsen. "Unsere beiden Landesverbände haben mit uns gemeinsam tolle Kampagnen realisiert", sagte Lindner. Laut der aktuellen Hochrechnungen schaffen die Liberalen allerdings in beiden Landtagen nicht den Sprung ins Parlament.



Lindner betonte dennoch, dass seine Partei über "hochengagierte Spitzenkandidaten" verfügte. "Deshalb bedauern wir sehr, dass unsere Kandidaten wohl nicht in den Landtag einziehen werden."