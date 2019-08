Lindner warnt im ZDF-Sommerinterview zudem vor einer "staatlichen Unterstützung der Schlepperkriminalität". Um dies zu verhindern, "müssen wir in Nordafrika Fluchtursachen und auch den Druck, in dieser menschenunwürdigen Situation in den Lagern, reduzieren, damit die Menschen gar nicht erst in See stechen", so der FDP-Chef.