Im Fall Sami A. hatte ein Gericht die Abschiebung für unzulässig erklärt, da diesem in seinem Heimatland Folter drohen würde. Doch zu diesem Zeitpunkt befand sich der Tunesier schon in der Luft. Der zuständige Minister für Integration und Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen hatte Sami A. nicht mehr zurückgeholt, obwohl er noch nicht an die tunesischen Behörden übergeben worden sei.